Minimaler Konflikt

Gescheitert, vorerst zumindest. Am Dienstag bestätigte die Bundestarifkommission der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) den Abbruch der Verhandlungen über die Neuauflage des Branchenmindestlohns – einstimmig. Der Vorwurf: »Die Arbeitgeber spielen auf Zeit«, sagte Gewerkschaftspressesprecher Frank Tekkilic am Mittwoch im jW-Gespräch. Plumpe Verzögerungstaktik, drei Verhandlungsrunden lang. Und damit hätten die Unternehmerverbände, die Tarifgemeinschaft vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und dem Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB), eine große Chance für fairen Wettbewerb vertan, so der IG-BAU-Verhandlungsführer Carsten Burckhardt tags zuvor in einer Stellungnahme.

Worum geht es genau? Im Bauhauptgewerbe gibt es seit Jahren zwei Mindestlöhne. Ein branchenweites Minimum von 12,85 Euro pro Arbeitsstunde für Hilfsjobs und für Ostdeutschland (Mindestlohn I). Und 15,70 Euro für Facharbeiter im Westen und in Berlin (Mindestlohn II)....