Kriegsprofiteur Macron

»Schild Frankreichs, des Westens – der freien Welt gar?« Frankreichs Medien überschlagen sich in heller Begeisterung für ihren Präsidenten Emmanuel Macron: Unser Mann im Élysée, der aktuelle Vorsteher Europas, Macron in der Rolle des einzigen Staatschefs, mit dem sein russischer Amtskollege Wladimir Putin noch auf Augenhöhe zu sprechen vermag. Die Präsidentschaftswahl am 10. und 24. April scheint abgehakt, zumindest bei dem halben Dutzend einigermaßen seriöser demoskopischer Institute, wo Macrons Umfragewerte seit Montag in die Höhe schossen und die vermeintliche Konkurrenz immer weiter hinter sich ließ. Dabei hat der amtierende Chef der Nation bisher nicht einmal offiziell seine Kandidatur erklärt. Damit hat er nur noch bis diesen Freitag Zeit.

»L’effet drapeau«, raunen die Kommentatoren – der »Fahneneffekt«. Soll heißen, das Volk – ob arm oder reich, mächtig oder ohnmächtig – versammelt sich hinter der Trikolore, und die trägt, rein symbolisch natürlich ...