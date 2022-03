Kritischer Journalismus im Visier

Seit Montag ist nichts über den Verbleib des spanischen Journalisten Pablo González bekannt. González, der unter anderem für das spanische linke Medium ­Público sowie den privaten TV-Sender La Sexta arbeitet, hielt sich zuletzt in der polnischen Stadt Rzeszow auf, an der Grenze zur Ukraine. Dort wurde er am Montag von Mitgliedern des polnischen Inlandsgeheimdienstes ABW festgenommen. Sein Anwalt Gonzalo Boye erklärte über Twitter, bislang sei über die Gründe für die Festnahme nichts bekannt. Der Kontakt zu seinem Mandanten werde ihm verwehrt. Zwar habe die Staatsanwaltschaft die Festnahme bestätigt, mache allerdings keine Angaben über die Gründe für die Maßnahme. González werde derzeit verhört. Die polnischen Behörden werfen dem Journalisten laut seinem Anwalt vor, an »gegen den polnischen Staat gerichteten Aktionen« beteiligt gewesen zu sein.

Am Mittwoch zitierte Público Boye mit der Forderung nach »Schutz der Pressefreiheit in Polen«. Das, was dem spanis...