Das Angebotene ist ein Witz

Jammern auf hohem Niveau scheint beim Fußballdrittligisten 1. FC Magdeburg in diesen Wochen Programm zu sein. Mit 4:2 gewann man am Wochenende auch beim Abstiegskandidaten Würzburger Kickers, blieb damit im 13. Spiel in Folge ungeschlagen und zieht mit 14 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze einsam seine Kreise. Dennoch mäkelt man jede Woche aufs neue an den eigenen Auftritten herum.

»Ich bin auf keinen Fall richtig zufrieden. Unser Torwart Dominik Reimann hat uns schon so oft den Arsch gerettet. Ich würde ihm wünschen, dass wir endlich einmal zu null spielen, aber wir bekommen es nicht hin«, grantelte etwa Magdeburgs Doppeltorschütze Baris Atik. Und sein Coach Christian Titz stimmte mit Sorgenfalten auf der Stirn gerne ein: »Gegen den Ball war es heute gar nicht gut. Wir sind nicht zurückgesprintet und haben uns mit unserer eigenen Schludrigkeit das Leben schwergemacht«, schimpfte er. Zweimal waren daher eigentli...