Krise trifft auf Protest

In einem landesweiten 24stündigen Streik haben am Freitag zum zweiten Mal seit Jahresbeginn die Beschäftigten der öffentlichen Verkehrsbetriebe den Abschluss neuer Tarifverträge mit Lohnerhöhungen und besseren Arbeitsbedingungen gefordert. In Mailand, Rom, Neapel und weiteren Großstädten nahmen die Belegschaften der städtischen Verkehrsbetriebe einschließlich der Fahrer und Mitarbeiter sowohl der städtischen als auch der außerstädtischen Busunternehmen geschlossen teil, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Ansa. Zu der Arbeitsniederlegung hatten gemeinsam die Branchengewerkschaften Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal und Ugl autoferrotranvieri aufgerufen. Sie forderten die unverzügliche Aufnahme von Verhandlungen.

Zuletzt hatten im Verkehrssektor am 14. Januar Eisenbahner, Piloten, Lkw- und Busfahrer landesweit für diese Forderungen gestreikt. Seit zwei Jahren und länger sind die Tarifverträge ausgelaufen. Unternehmer wie auch das Arbeit...