Größtmögliche Arbeiterfeindlichkeit

Mag in der Ukraine der Krieg toben, am südlichen Rand Europas geht das Kapital dennoch unbeirrt seinen Weg. Griechenlands größter Energiekonzern DEI, seit Jahren nur noch halbstaatlich und fette Beute sogenannter Investoren, hat, von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt, seine Statuten geändert. Der Verwaltungsrat, höchstes Beschlussgremium des seit 2001 in eine Aktiengesellschaft umgewandelten Betriebs, warf in der vergangenen Woche die beiden Vertreter der Gewerkschaft Energie (Genop) aus dem Gremium. Laut neuem Beschluss wird in Zukunft nur noch ein einziger Lohnabhängiger seine Kollegen dort repräsentieren – und zwar einer, den die Gesellschafterversammlung, also die Aktionäre, aussuchen werden.

Genop-Chef Giorgos Adamadis zeigte sich am Wochenende entsetzt. Die Entscheidung im Verwaltungsrat, versicherte Adamadis gegenüber griechischen Medien, sei auf eine klare »Anweisung« der rechtsnationalen Athener Regierung hin getroffen worden. Adamadis nannte de...