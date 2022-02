Trump im Wahlkampfmodus

Donald Trump wäre nicht der Demagoge, als den ihn die Welt kennengelernt hat, wenn er die militärische Offensive der Russischen Föderation gegen die Ukraine nicht für seinen Auftritt auf der diesjährigen Conservative Political Action Conference in Orlando, Florida, genutzt hätte. »Das wäre niemals passiert, wenn man unsere Wahl nicht manipuliert hätte«, attackierte Trump am Sonnabend seinen Nachfolger Joseph Biden. Um sogleich zum Thema vermeintliche »Invasion« von Migranten an der US-Südgrenze zu schalten. Die Biden-Regierung habe jetzt »Monate damit verbracht, sich darüber Gedanken zu machen, wie die Invasion eines fremden Landes, das Tausende Meilen entfernt ist, zu stoppen wäre«, polterte Trump. Er glaube aber, dass »die Amerikaner einen Präsidenten verdienen, der auch die Invasion in unser Land stoppen wird«. Er werde »die Mauer zu Ende bauen«.

Seinen Auftritt als Hauptredner der diesjährigen Konferenz der Ultrakonservativen eröffnete Trump mit den Wo...