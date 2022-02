Zum Inhalt dieser Ausgabe | Startups Helmut Höge Wir haben inzwischen eine wahre Startup-Pest. Über die Lebensmittel- und Restaurantspeisenauslieferer hab ich mich bereits echauffiert. Aber es gibt auf diesem windigen Internetmarkt ja noch viel mehr Moden. Eine Weile lang warben ständig neue Bankgründungen in den U-Bahnhöfen, sie nannten sich Smartphone-Banken: Alle Geldgeschäfte werden bei ihnen angeblich »easy« und »schnell« erledigt – mittels »financial technology«. Deswegen heißen sie auch Fintech-Banken. Es würde mich nicht wundern, wenn man demnächst das Bargeld abschafft, damit diese verdammten Startup-Banker richtig durchstarten können. Längst gibt es eine gefühlte Unzahl »Finanz-Startups«, und alle wollen mit unserem Geld »arbeiten«. Abgesehen davon sind sie – als geplante Aktiengesellschaften – auch auf Aktionäre scharf, Fi­nance-Fwd titelt freilich in seiner Ausgabe vom 15. Februar: »›Es reicht nicht, Phantasien zu verkaufen‹ – ruppiges Börsenklima für Fintechs.« Die meisten der neueren Startup...

