Im Feuersdunst dieser Stadt

Die Jahre 1924/25 stellen einen markanten Einschnitt im Leben Walter Benjamins dar. Spontan begab er sich im April 1924 auf eine längere Reise nach Italien, wo er sich vor allem auf Capri aufhielt, einem Ort »von ungeheurer Schönheit«.¹ Zuvor hatte er in Genua, Pisa und Neapel Station gemacht. Vor allem Neapel fesselte ihn so sehr, dass er in den nächsten Monaten immer wieder dorthin reisen sollte. In Capri lernte Benjamin zudem die lettische Schauspielerin, Regisseurin und Theaterleitern Asja Lacis (1891–1979) kennen, mit der er – nach eigener Auskunft – ein erstes »Städtebild« über Neapel verfasste. In den nächsten Jahren sollten weitere folgen.

Seine akademischen Pläne gab Benjamin zunächst nicht auf, sondern arbeitete zügig an der Einleitung zu seinem Buch über das deutsche Trauerspiel, mit dem er sich in Frankfurt am Main habilitieren wollte. Dieses Vorhaben sollte freilich scheitern, wie er 1925, nach seiner Rückkehr, erfahren sollte. In Frankfurt wa...