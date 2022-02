Re: Heiße Höschen aus Sibirien

Mit Unterwäsche gegen Vorurteile

Gehen wir ein bisschen zurück in der Geschichte: 2014 wollte sich das schwule russische Paar Artiom und Bulat in Berlin ein Outfit für die Gay Pride Parade kaufen. Schockiert davon, wie überteuert Fetischunterwäsche ist, setzte sich Artiom daheim in Nowosibirsk an die Nähmaschine und versuchte einfach mal sein Glück. Marketingexperte Bulat erkannte das enorme Potential. Heute haben die beiden eine Fabrik für sexy Unterwäsche – in Sibirien. D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Der König von Köln

Bitterböse TV-Komödie über Korruption des Köllschen Klüngels nach wahren Begebenheiten. Ein einfacher Beamter des Bauamts wird zum Spielball einiger Superreicher, die bei einem geplanten Großbauprojekt mächtig absahnen wollen. Und...