John le Carré starb kurz vor Weihnachten 2020 mit fast 90 Jahren. Zuvor hatte er aus Ärger über den Brexit die irische Staatsangehörigkeit angenommen, »um Europäer zu bleiben«. Er starb als Ire und widmete dem englischen Geheimdienst sein allerletztes schmales Werk »Silverview«, das posthum nun auch auf deutsch unter demselben Titel erschienen ist. Es handelt sich dabei um eine Anspielung auf das Wohnhaus in Weimar, in dem Elisabeth Förster-Nietzsche ihren zu diesem Zeitpunkt bereits umnachteten Bruder Friedrich bis zu dessen Tod im Jahr 1900 pflegte und 1896 auch das zwei Jahre zuvor in Naumburg von ihr gegründete »Nietzsche-Archiv« einrichten ließ. Dieses Haus in der Weimarer Humboldtstraße (früher Luisenstraße) hieß »Villa Silberblick«.

