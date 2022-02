Greises Business

Es war mal wieder soweit: Am Sonnabend hatte die 91jährige Investorenlegende Warren Buffett auf dem jährlichen Treffen der Investoren seiner Holding Berkshire Hathaway in Omaha geäußert, derzeit gebe es für ihn und seinen Vize Charles Munger kaum »aufregende Anlagemöglichkeiten«. Das berichtete die Financial Times gleichentags. Eine Leier, die der »Weise von Omaha« seit Jahren abspult: überbewertete Finanzplätze wegen der niedrigen Leitzinspolitik der US-Zentralbank Fed.

In dem seitens der Investorenschar heiß ersehnten Buffet-Brief an seine Anleger steht folgendes drin: ein Gewinnplus des Konglomerats von 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Exakt wie in den zurückliegenden Jahren hatte Buffett auch 2021 Aktien von Berkshire, diesmal in der Höhe von 27,1 Milliarden US-Dollar, zurückgekauft. Das Portfolio von Berkshire besteht insgesamt in Vermögenswerten von etwa 703 Milliarden US-Dollar. An der Strategie, die eigenen Aktienwerte durch sogenannte Buybacks...