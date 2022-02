Jazz und Politik

Askia Muhammad ist im Laufe seiner 76 Lebensjahre vor allem als schwarzer Journalist bekannt geworden. Er war aber auch Lyriker und Fotograf und moderierte eine Radiosendung auf dem Sender Pacifica Station WPFW in Washington, D.C. Gleichzeitig arbeitete Muhammad als einer der leitenden Redakteure und Korrespondenten für The Final Call, die US-Wochenzeitschrift der »Nation of Islam«. Er schrieb auch für The Washington Informer, eine von Schwarzen für die schwarze Gemeinde der US-Hauptstadt Washington produzierte Zeitung.

Für den Sender WPFW arbeitete Askia Muhammad mehr als 40 Jahre als Journalist und Moderator. Er nannte seine Sendung »Yardbird Sweets« als besondere Hommage an den Jazzsaxofonisten Charlie Parker (1920–1955), der auch unter den Spitznamen »Yardbird« und »Bird« bekannt war. In einem vom Final Call am 24. April 2019 veröffentlichten Interview erläuterte Muhammad, wie seine Show im Radio begann: »Ich hatte nur eine bescheidene Sammlung von Jaz...