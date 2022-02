Blumentopf auf Demonstranten

Am 5. Februar 2022 kam es in Berlin-Prenzlauer Berg zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe aus drei Männern und drei Frauen und der 17jährigen Schülerin Dilan S. Ersten Polizeimeldungen zufolge, die von verschiedenen Medien übernommen worden waren, handelte es sich dabei um einen Konflikt zwischen einer »Maskenverweigerin« und weiteren Fahrgästen. Erst durch ein Video, das die Schülerin selbst veröffentlichte, kamen die Hintergründe des Vorfalls ans Licht. Laut der Betroffenen beleidigte die Gruppe, die mehrheitlich ohne Mund-Nasen-Schutz unterwegs war, die Schülerin zunächst rassistisch und begann dann, auf sie einzutreten und einzuschlagen, so dass sie später im Krankenhaus behandelt werden musste. Ärzte diagnostizierten bei ihr ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma, ein Bauchtrauma, eine Gehirnerschütterung sowie Prellungen und viele blaue Flecke.

Inzwischen hat die Berliner Polizei alle sechs Tatverdächtigen identifiziert. Das sagte Poliz...