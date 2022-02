Deckname Annick

Der Alltag ist grau und eintönig in Le Plateau, einer Vorstadt von Caen, kaum zwei Dutzend Kilometer entfernt vom romantischen Seebad Cabourg in Nordfrankreich. In der Trabantenstadt Colombelles schluckt die Fabrik Tausende Stahlarbeiter und spuckt sie abends aus, erschöpft und gefügig. Die Fabrik­sirene der Société de Métallurgie de Normandie (SMN) heult um sechs Uhr früh, tagein, tagaus. Und sie weckt die kleine Gisèle Guillemot, die am 24. Februar 1922 in Mondeville (Calvados) geboren wurde und deren Stiefvater Buchhalter bei der SMN ist.

Das Mädchen ist rebellisch, empört sich über Ausbeutung und Unrecht und wird bald aus der paternalistischen Grundschule der SMN geschmissen. Nach dem Unterricht in der öffentlichen Schule schmiedet sie lieber Pläne mit den Jungs, als mit den Mädchen zu plaudern. Sie will die Welt verändern – und engagiert sich mit 14 Jahren in der Arbeiterjugend für die Volksfront 1936, jene Regierung aus Sozialisten und Radikalen, die...