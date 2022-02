Erlöserin des Tages: Amy Gutmann

Was war das nur für eine bedrückende Zeit, diese letzten knapp zwei Jahre. Lange geglaubte Sicherheiten waren passé, an ihre Stelle trat das blanke Chaos. Corona? Nein, gottverdammt: Die US-Botschaft in Berlin war führungslos! Im Juni 2020 hatte sich der bis dahin als Hausherr herumpöbelnde Richard Grenell verabschiedet, der getreu dem Auftrag von Donald Trump reichlich zerschlagenes Diplomatenporzellan hinterließ. Dann folgte erst einmal nichts. Das lag aber nicht daran, dass Sleepy Joe aka Präsident Biden akuter Narkolepsie zum Opfer fiel, sondern an dem Demokratie genannten politischen Syst...