Senegal wird EU-Außenposten

Die Grenzagentur Frontex will im Senegal ihren ersten Einsatz außerhalb der EU beginnen. Das hat die Kommissarin für Inneres, Ylva Johansson, am vergangenen Freitag auf einer Pressekonferenz in Dakar mitgeteilt. Dort versprach sie uniformierte Grenztruppen, Schiffe und Drohnen, die zusammen mit anderer Überwachungstechnik zur »Schleuserbekämpfung« eingesetzt werden könnten. Johansson reiste im Gefolge der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die in Dakar die mit 150 Milliarden Euro ausgestattete EU-Entwicklungsinitiative »Global Gateway« vorstellte. Die ebenfalls anwesende EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager erklärte, der Frontex-Einsatz könne zur Bekämpfung der illegalen Fischerei im Atlantik beitragen.

Inzwischen hat Senegals Innenminister Abdoulaye Diome seine Bereitschaft für »technische Verhandlungen« erklärt. Die EU-Kommission will bis zum Sommer ein Statusabkommen mit dem Land abschließen. Darin werden Bestimmungen zum Einsatz von W...