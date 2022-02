Jahrelang weggeschaut

Ein katholischer Priester begeht über Jahre sexualisierte Gewalttaten an Kindern und Jugendlichen, und die Kölner Bistumsleitung schaut weg. So lässt sich die Lage im Strafprozess gegen den 70jährigen Hans Bernhard U. vor dem Kölner Landgericht zusammenfassen. Am Mittwoch hat die Staatsanwaltschaft eine Nachtragsanklage über 85 weitere sexuelle Übergriffe auf Kinder und Jugendliche in der Zeit von 2002 bis 2018 gegen U. erhoben. Gleichzeitig wurde durch einen vom Vorsitzenden Richter Christoph Kaufmann verlesenen Brief des früheren Vorgesetzten des Angeklagten deutlich, dass die von U. mutmaßlich nach 2010 begangenen Taten von der Bistumsleitung hätten verhindert werden können.

»Mehr als je zuvor bin ich davon überzeugt«, zitiert der Kölner Stadtanzeiger vom Donnerstag aus dem Brief von Pfarrer Torsten Kürbig, der ab 2012 in Wuppertal tätig war, wo U. als Seelsorger arbeitete. Weiter schreibt Kürbig demnach, dass er vom Erzbistum mit keinem Wort über d...