Das Brett unter dem Tisch

Im Hochsommer 1914 war in Mannheim gerade die elfte Runde des Internationalen Schachmeisterturniers gespielt worden, als etwas Unvorhergesehenes geschah: Deutschland erklärte Russland am 1. August den Krieg – und das Turnier wurde abgebrochen! Der deutsche Weltklassespieler Siegbert Tarrasch konnte es nicht fassen: »Was gibt es denn Wichtigeres als Schach?!« soll er gesagt haben. Ähnlich dachten andere, sie schlugen vor, Politik Politik und Krieg Krieg sein zu lassen und das Turnier einfach in der neutralen Schweiz fortzusetzen.

Die Welt ist nicht genug, das gilt für James Bond beziehungsweise die Schurken, die er zur Strecke bringt. Die Welt ist zu viel, das gilt für Schachspieler. Nicht für alle und heute womöglich am allerwenigsten, wo viele professionelle Klötzchenschieber zugleich tüchtige Geschäftsleute sind: Der norwegische Weltmeister Magnus Carlsen strich Ende 2021 nach erfolgreicher Titelverteidigung 1,2 Millionen Dollar, der unterlegene Herausfo...