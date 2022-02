»Sich friedlich einbringen, bürgt nicht automatisch für Frieden«

Sie sind internationaler Chefrepräsentant des revolutionären Bündnisses der Nationalen Demokratischen Front der Philippinen (NDFP) und leben heute im Exil in den Niederlanden. Wo und unter welchen Umständen sind Sie aufgewachsen? Was waren für Sie die prägendsten Erlebnisse in Ihrer Jugend?

Ich erinnere mich noch lebhaft an mehrere Ereignisse in meiner Jugend. Es war der 8. Dezember 1941, als ich aus dem »De La Salle College« in Manila auf dem Heimweg war, nachdem ich meine Erstkommunion gefeiert hatte. Ich war überrascht, als ich über mir Flugzeuge sah. Sie schienen sich einen Luftkampf zu liefern. Ein offensichtlich vom Kugelhagel getroffenes Flugzeug geriet ins Trudeln und stürzte zu Boden. Bald wurde mir klar, dass es sich tatsächlich um einen Luftkampf handelte. Japanische Invasionsflugzeuge kämpften gegen philippinische Piloten. Es war der Beginn des Zweiten Weltkriegs in Südostasien.

Mit meiner älteren Schwester Lourdes war ich einmal auf dem Weg zur...