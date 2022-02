Gegründet 1947 Sa. / So., 5. / 6. Februar 2022, Nr. 30

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Unterwegs mit Steve Martin Michael Saager Und dann sitze ich im Wagen. Eine Mitfahrgelegenheit, Berlin–Göttingen. Der Fahrer, eine schlechte Steve-Martin-Imitation von Ende vierzig, nimmt pro Person 25 Euro. Sein Lächeln sieht aus wie eine gelungene Rechnung. Wir sind zu acht. Er fährt einen Kleinbus, Fabrikat VW T4, klapprig und leicht verrostet von außen und innen. Er lebt von seinem halblegalen Fahrgeschäft, fährt viermal die Woche und tarnt die Reisen als Studienfahrten. Offenbar hat er keine Angst, dass ihn jemand verpetzt. So, sagt Steve Martin bevor wir losfahren, ohne Telefonnummern geht gar nichts. Dann streicht er die Nummern seiner Fahrgäste der Reihe nach ab. Könnte sich doch jemand eingemogelt haben. Pedanten sind ängstliche Menschen, die ihre Familien terrorisieren. Ob er Kinder hat und eine Frau, die ihn heimlich betrügt? Wir tanken in Berlin. Zeit zum Geldeintreiben. Früher geht’s wirklich nicht. Man kann nie wissen, sagt er. Es soll Menschen geben, die Autobahnfahrten mögen. Wir f...

