Politische Preise für Öl, Gas und Strom

Die Inflation ist das Thema. Sie hat bei den Energiepreisen besonders stark zugeschlagen. Im Dezember waren diese in Deutschland um 38 Prozent höher als vor einem Jahr. Das ist satt und wirklich ein Grund, auf die Straße zu gehen. Die allgemeine Preissteigerungsrate ist auf fünf Prozent gestiegen. Das ist im langfristigen Vergleich nicht viel und wäre zu verschmerzen, wenn es ein einmaliger Anstieg des Preisniveaus wäre, der sich bald wieder löst. Die Europäische Zentralbank (EZB) unter ihrer Chefin Christine Lagarde hat bisher gehofft und argumentiert, dass die Energiepreise aus unterschiedlichen Gründen einen einmaligen Schub bekommen haben, der im Laufe dieses Jahres verschwindet. Die Hoffnung, die Sache sei vorübergehend, scheint auch bei der Zentralbank zu schwinden. So hat Frau Lagarde am Donnerstag sogar eine Leitzinserhöhung nicht ausgeschlossen. Dass »hohe Zinsen den Preisanstieg nicht aufhalten werden«, hat Klaus Müller in der jungen Welt (ebenf...