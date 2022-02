Oppositionsstimme macht Unterschied

Am Ende reichte eine Stimme: Am Donnerstag hat das spanische Parlament das neue Arbeitsgesetz auch formal angenommen – mit 175 gegen 174 Stimmen. Möglich wurde das nur dadurch, dass ein oppositioneller Abgeordneter der rechtskonservativen Volkspartei (PP) dem Paket seine Jastimme gegeben hatte. Der PP-Vorsitzende Pablo Casado kündigte im Anschluss an, eine Beschwerde beim Kongressausschuss und beim Verfassungsgericht einreichen zu wollen, da sein Parlamentarier angeblich wegen eines technischen Fehlers falsch abgestimmt habe.

Die Arbeitsreform war bereits Anfang des Jahres per Dekret in Kraft getreten und ersetzt die neoliberale Gesetzgebung, die PP-Ministerpräsident Mariano Rajoy 2012 durchgeboxt hatte. Die Zustimmung durch das Parlament war allerdings nötig, um ihr dauerhaften Gesetzesstatus zu verleihen. Im Dezember hatte sich das Arbeitsministerium mit Gewerkschaften und Unternehmervertretern auf die Änderungen geeinigt. Die EU-Kommission hatte eine en...