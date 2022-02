Ramallah setzt auf Repression

Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) mit Sitz in Ramallah agiert immer autoritärer und geht vermehrt gegen jede Form von Opposition vor. Am Dienstag wurden zwei Schüler angeschossen, als sie friedlich vor und in dem Gebäude der regionalen Schulbehörde in Tubas demonstrierten. Das berichtete der panarabische TV-Sender Al-Dschasira am Donnerstag online.

Das Anliegen der Schülerinnen und Schüler war harmlos: Sie forderten die Streichung einiger Fächer aus ihrer ­Abiturprüfung, weil sie sich aufgrund der Coronapandemie nicht ausreichend hätten vorbereiten können. Außer in Tubas protestierten Schüler in Bethlehem, Ramallah, Tulkarem und Nablus. Millionen Schülerinnen und Schüler auf der ganzen Welt stehen im Moment vor ähnlichen Problemen.

In Tubas sei ein Sicherheitsbeamter der PA in Zivil plötzlich aus seinem Wagen gestiegen und habe die Schüler laut der palästinensischen Tageszeitung Al-Quds aufgefordert zu gehen. Dann habe er aus seiner Maschinenpistol...