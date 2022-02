Aggression mit Tradition

Seit dem Putsch gegen Salvador Allende wird die Inflation in Lateinamerika als politische Waffe eingesetzt. Allende hatte nach Amtsantritt im November 1970 in Chile die Löhne und Gehälter erhöht und einen Preisstopp verordnet. Weil immer mehr Güter aus den Geschäften verschwanden, schossen die Preise in die Höhe. Wechselkursmanipulationen durch transnationale Konzerne trieben die Inflation auf 100 Prozent. Die Devisenreserven des Landes schmolzen von knapp 380 auf 25 Millionen US-Dollar zusammen. Bei einem offiziellen Kurs von 46 Escudo wurde ein Dollar auf dem Schwarzmarkt für 400 Escudo gehandelt. Obwohl die Inflation vor allem Arme traf, schlugen Reiche in Villenvierteln auf leere Töpfe und riefen zum Sturz Allendes auf. Es war Teil der Vorbereitungen für den von der CIA inszenierten Putsch am 11. September 1973.

Auch in Nicaragua wurden Inflation und Wechselkursmanipulationen zur Waffe gegen die 1979 erfolgte sandinistische Revolution. Als weder Sankt...