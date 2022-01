Montag, 17. Januar

Ich war gestern doch einmal aus, nur bis zur Sperrstunde um zehn. In einer Kneipe, die angeblich aufmachen darf, weil sie Speisen anbietet. Es gibt Erdnüsse. Wieviel man doch in so kurzer Zeit trinken kann. Sitze gerade beim Bahnhofsbäcker und warte auf den Zug. Seit drei Minuten macht es ununterbrochen laut Dingdangdong, die Brezen im Ofen werden fertig geworden sein. Am Tisch neben mir eine Frau, Typ etablierte zeitgenössische Künstlerin. Sie starrt auf ihr Funktelefon und murmelt beschwörend hinein. Dingdangdong – Murmelmurmelmurmel. Weiter hinten ein angejahrter Stiernacken in Yakuza-Jacke, er schaut sich ein Metalvideo an: Schr...