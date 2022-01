Re: Bitte warten!

Krebskranke im Schatten der Pandemie

Etwa 20 Prozent weniger Früherkennungen und 30 Prozent weniger Tumoroperationen wurden in Deutschland in den ersten beiden Coronawellen durchgeführt – mit oftmals verheerenden Folgen für die Betroffenen. Zwei Krebspatientinnen berichten davon, welche Auswirkungen die Pandemie auf ihren Krankheitsverlauf und ihre Heilungschancen hat. D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Mulholland Drive

Gruseliger Film, obwohl nicht so ganz klar ist, warum überhaupt. Das muss wohl an Regisseur David Lynch liegen. Es ist ein cineastisches Mysterium, an dem sich viele Interpreten die Zähne ausgebissen haben. Dass darüber hinaus auch noch eine ad absurdum geführte Satire auf Hollywood ins Spiel kommt, könnte damit zu tun haben, d...