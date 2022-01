Schweigen gebrochen

Studentinnen im marokkanischen Städtchen Settat gingen im vergangenen September voran. Sie machten öffentlich, dass an der dortigen Universität Dozenten ihre Machtposition schamlos ausnutzten und »Sex für gute Noten« verlangten. Ein Täter war mit versteckter Kamera gefilmt worden. Mehrere Lehrkräfte wurden verhaftet. Der Prozess gegen sie begann Anfang Dezember.

Daraufhin zeigten auch Kommilitoninnen in Oujda und Tanger sowie Lehrerinnen aus Casablanca sexuelle Erpressung durch männliches Personal, verbunden mit schlimmsten Formen von Cybermobbing, an. Auch hier gab es Beweise zuhauf. Neben der Justiz, die am 12. Januar den ersten Angeklagten zu zwei Jahren Haft und einer Entschädigungszahlung verurteilte, nahm sich auch die Regierung der Enthüllungen an. Die Frauenrechtsorganisation FLDF verstärkte eine bereits laufende Hilfskampagne für Betroffene. Die Gruppe Hors-la-loi sammelt unter dem Hashtag »#MeTooUniv« weitere Berichte.

Das Internet sei ein »zweisc...