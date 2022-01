»Kurswechsel« in weiter Ferne

Die nächsten vier Jahren will sich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) insbesondere dem Thema Fachkräftemangel widmen. Die Zahl der Fachkräfte wolle er spürbar erhöhen, sagte er am Montag gegenüber dpa. »Fachkräftemangel darf nicht zur dauerhaften Wachstumsbremse in Deutschland werden«, meinte er und erklärte das Thema zu einem zentralen Schwerpunkt seiner Arbeit in dieser Legislatur.

In einzelnen Branchen und Regionen erlebe man es schon jetzt, so Heil, dass Arbeits- und Fachkräfte fehlen würden. Es fehlten die Lkw-Fahrer und die Menschen in der Pflege. Um das zu ändern, wolle er die Möglichkeiten zur Weiterbildung stärken; Deutschland solle eine »Weiterbildungsrepublik« werden.

Um sein Ziel zu erreichen, will der Minister »eine Fülle von neuen Instrumenten« aus dem Koalitionsvertrag nutzen. Eines davon sei die »Bildungszeit nach österreichischem Vorbild«, die er auch in Deutschland einführen wolle. Beschäftigten solle damit ermöglicht werden, ein Ja...