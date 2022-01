Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Unkraut: Im spanischen Wolfsland Wie geht es anderswo zu, wo die Probleme ähnlich, die Lösungen aber vielleicht andere sind? Das sollten wir uns 2022 öfter fragen – und damit willkommen im neuen Jahr! Zwei- bis dreitausend Wölfe leben im Nordwesten der iberischen Halbinsel. Der Bestand ist stabil. Trotzdem hat die spanische Regierung beschlossen, den Abschuss von Wölfen zu verbieten. Jäger und Viehzüchter laufen dagegen Sturm. Viele Bauern halten Kühe, Ziegen oder Schafe noch auf der Weide. Wolfsattacken reißen immer wieder schmerzliche Lücken in die Herden. Schäfer wie Rosi González und Alberto Fernández haben sich 17 Hunde der Rasse Mastín Español zugelegt. Diese Tiere werden schon seit Jahrhunderten zur ...

Artikel-Länge: 2236 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen