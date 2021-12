Frau Kuhnert in Aspik

»Ist nur eine Kleinigkeit, es geht ja um die Geste.« Sehr freundlich, aber wohin mit all den Gesten nach Weihnachten? Fünf Handseifen, drei Duftkerzen, ein Salz-und-Pfefferstreuer-Ensemble in Gestalt zweier sich küssender Keramikschweine, Billig-Eau-de-Toilette »English rose«, eine beige Plastikhandtasche mit braunen Fransen, zwei Packungen »Bratapfeltee«, eine Großpackung Instantcappuccino in Einzeltüten, Hauptbestandteil Glukosesirup, eine Lichterkette »Starlights« – unrecyclebar – und ein blinkender Weihnachtsmann. Für das geistige Wohl empfingen wir eine CD von 1992 mit dem Titel »Weihnachtliche Melodien« und Erbauungsliteratur im Miniformat zum Thema »Glück«. Dem Büchlein sieht man an, dass es bei den Schenkern schon eine Weile im Regal gestanden hat, der Buchrücken ist ausgeblichen. Weiterschenken: die elegante Entsorgung. Wir lernen daraus und stellen die Sachen in einem Karton auf die Straße, versehen mit der Aufschrift »Zu verschenken!«

Vorher hab...