Zum Inhalt dieser Ausgabe | Lobpreisen, bis der Arzt kommt Pierre Deason-Tomory Donnerstag, 23. Dezember Heute zum Fest nach Nürnberg gereist. Sitze im Rewe beim Kettenbäcker, trinke Kaffee und schaue der Schlange am Postschalter beim Vorwärtskriechen zu. Die Bäckereiverkäuferin hatte mich vorige Woche dazu eingeladen, sich das anzusehen. Unterhaltsam. Die Time­line auf dem Telefon meldet: Ein junger Polizist ist in München beim Kiffen im Park erwischt worden. Er wurde zu 2.100 Euro verknackt, weil seine Kollegen auch bei ihm zu Hause waren und sein ganzes Gras mitgenommen haben. (»Und wieviel hat er gehabt?« – »Dreiß-, zwan-, fünfzehn Gramm, Kollege Polizeiobermeister.« – »Mach dir Augentropfen rein, Junge!«) Mein vortrefflicher Bruder hat mir einen Kasten mit fünf Sorten Bier hingestellt. Freitag, 24. Dezember Leichtes Kopfweh. Sonst viel Heiligabend. Festmahl, danach Bescherung. Jetzt probiere ich das Vollbier von der Brauerei Meister aus Unterzaunsbach. Samstag, 25. Dezember Kopfweh. Immer noch Weihnachten. Der Regen trommelt aufs Wint...

