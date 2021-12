Ein bisschen Weltuntergang

Converge aus Boston, Massachusetts, waren ja noch nie eine Band für die Zarten. Für die meisten dürfte ihre Mischung aus rasendem Hardcore, Crust und schweren Metalriffs einigermaßen unhörbar sein. Diejenigen aber, die etwas länger hinhören (können), haben nicht selten gleich eine neue Lieblingsband.

Converges Album »Jane Doe« von 2001 gilt als Meilenstein der extremen Musik. In den letzten 20 Jahren hat sich ihr Sound freilich immer wieder neuen Einflüssen geöffnet, wurden andere Herangehensweisen erprobt. Mehr Doom (Langsamkeit), mehr Melodie (okay, was Converge darunter verstehen), ...