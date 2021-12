Dux, Kramm, Carow, Bause, Krause

Noch bevor Eckart Dux 1950 im Defa-Opernfilm »Die lustigen Weiber von Windsor« vor der Kamera debütierte, hatte er bereits 1948 unsichtbar beim Film begonnen und zählt bis in die jüngste Zeit zu den begehrtesten Synchronsprechern. Dabei wird er am Sonntag 95! Hoch zu Ross, wie als Prinz im Defa-Märchen »Das singende, klingende Bäumchen« (1957) zeigt er sich nicht mehr, aber seine Stimme leiht der Publikumsliebling aus Serien wie »Polizeifunk ruft/Hamburg Transit« (1968–74) oder »Adelheid und ihre Mörder« (2003) hoffentlich noch lange Filmen, Videospielen und Hörbüchern.

Rund zehn Jahre vor Dux lernten Rundfunkhörer die Stimme von Waltraut Kramm kennen. Die gebürtige Berlinerin, am 14.12. 90 Jahre alt, sprach schon mit fünf Jahren in der Kindersendung »Kunterbunt« und war später bei Radio DDR I für drei Jahrzehnte der »Kleine Pfennig« im »Butzemannhaus«. Nach ihrem Debüt in Kurt Maetzigs »Die Buntkarierten« (1949) gab ihr Wolfgang Staudte in seinem Film »Le...