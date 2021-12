Schlacht um Investoren

Der Berliner Lieferdienst Gorillas will weiterhin gerichtlich gegen den im November gewählten Betriebsrat vorgehen. »Nach unserer Rechtsauffassung war die Betriebsratswahl aufgrund diverser schwerwiegender Fehler unwirksam«, sagte eine Sprecherin des Unternehmens am vergangenen Freitag gegenüber dem Onlinemagazin Gründerszene.

Bereits am 23. November hatte Gorillas versucht, die Betriebsratswahl zu verhindern. Das Argument: Es sei nicht klar, für welche Firma der Betriebsrat überhaupt zuständig sein soll. Gorillas hatte nämlich kurz vorher umfangreich ausgelagert. Die Fahrerinnen und Fahrer sowie die Belegschaft in den Warenlagern gehören jetzt zur Gorillas Operations GmbH & Co KG, die Verwaltung zur Gorillas Technologies GmbH. Außerdem führte der Lieferdienst für seine Warenlager ein Franchisemodell ein – angeblich wegen der größeren Flexibilität.

»Zwei Unternehmensübergänge in fünf Wochen – das zeigt ja schon, dass die Umstrukturierung keine unternehm...