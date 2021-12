Tödliche Ausgänge

Das muss man können: zwei Klassiker der Moderne ganz neu auf die Bühne stellen. Das jüngste Programm vom Ballett Dortmund leistet das mit gegensätzlichen Konzepten. Der Titel beschwört den Komponisten: »Strawinsky!«

Ballettdirektor Xin Peng Wang verlegt das 1911 in Paris uraufgeführte und auf einem Petersburger Jahrmarkt der 1830er angesiedelte Ballett »Petruschka« in unsere Gegenwart. Gelächter kommt aus dem Off, höhnisch und souverän. Der Kubaner Javier Cacheiro Alemán tanzt in verwegen-melancholischer, auch schelmisch-skeptischer Manier den Titelhelden. Der ist keine Puppe im Puppentheater eines Schaustellers mehr, sondern ein Underdog im Gefüge der Businesskarrieren. Als zweite Besetzung wird Guillem Rojo i Gallego den Part mit Expressivität füllen und wie Cacheiro Alemán die Entwicklung vom Außenseiter zum Erfolgsjoker vollführen.

Zuvor wird Petruschka allerdings verprügelt. Ein Mädchen tröstet ihn. Doch als der »Chef« auf einem Scooter ankommt, wechse...