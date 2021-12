Bei der »Reformbühne Heim & Welt« brauchte man anfangs in einem Text nur das Wort »Handy« erwähnen, und man erntete Lacher. Wenig später war es nur noch lustig, wenn ein Penner in der U2 einen Handynutzer imitierte, indem er laut in eine zerknautschte Bierbüchse sprach: »Ich bin jetzt an der Eberswalder und in zehn Minuten am Alex, ja, drei Haltestellen noch …« Seit dem Smartphone macht niemand mehr in der U2 Witze, weil alle in so einem Gerät rumscrollen.

»Als Georg W. Bush in den Irak einmarschierte, sagte Peter Zadek: ›Wir sind in der Hand von Mördern und Dieben‹. Ich muss seitdem wieder und wieder an seine Sätze denken, wenn ich auf die Welt schiele, es nimmt kein Ende«, schreibt die Schriftstellerin und Schauspielerin Emine Sevgi Özdamar in ihrem Buch »Ein von Schatten begrenzter Raum« (2021). »Zadek sagte, als die Handys die Hauptrolle bekamen: ›Eine Welt voller Verrückter‹.« Sie traf dann in den verschiedenen Ländern »sehr oft Handyverrückte«: I...