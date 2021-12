Zum Inhalt dieser Ausgabe | Lebensgefahr auf der Baustelle Zahl der verunglückten Bauarbeiter auf Rekordniveau. IG BAU nennt Entwicklung »besorgniserregend« Gudrun Giese Allen Warnungen der vergangenen Jahre zum Trotz liegt die Zahl der tödlich verunglückten Bauarbeiter auch 2021 auf traurigem Rekordniveau: Bis einschließlich September kamen auf bundesdeutschen Baustellen insgesamt 69 Beschäftigte bei der Ausübung ihrer Arbeit zu Tode, so eine am Montag veröffentlichte Statistik der Berufsgenossenschaft Bau (BG Bau). Wie schon im Vorjahr waren vor allem Stürze aus großer Höhe sowie herabfallende Bauelemente ursächlich für die tödlichen Verletzungen. 2020 waren von Januar bis September insgesamt sogar 74 Bauarbeiter tödlich verunglückt; im gesamten Jahr hatten 97 Beschäftigte auf Baustellen den Tod gefunden. »Die Entwicklung ist besorgniserregend und verheißt nichts Gutes«, erklärte in einer Pressemitteilung Carsten Burckhardt, Mitglied im Bundesvorstand der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) und dort zuständig für den Arbeitsschutz. Die Zahl der tödlichen Unfälle sei alarmierend, und es müsse befürchtet we...

