Zum Inhalt dieser Ausgabe | Teures PR-Desaster Erzbistum zahlt Millionen für Anwälte und Berater Bernhard Krebs, Köln Beim Selbstschutz wurde geklotzt, bei der Entschädigung von Opfern gekleckert: Laut einer Mitteilung des Erzbistums Köln vom Sonnabend hat sich die katholische Kirche externe Rechts- und Beratungskosten im Zusammenhang mit der »Aufarbeitung« sexualisierter Gewalt von Priestern 2,8 Millionen Euro von 2019 bis 2021 kosten lassen. Dem stehen sogenannte Anerkennungsleistungen für Opfer sexualisierter Gewalt durch Priester von lediglich 1,5 Millionen Euro seit 2010 gegenüber. »Es ist unverantwortlich, wie das Bistum hier Geld rausgeworfen hat«, sagte die Kölner Gemeindereferentin Marianna Arndt, die der von Frauen getragenen Reformbew...

Artikel-Länge: 2001 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen