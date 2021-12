Seltener Erfolg

Es ist selten, dass in der BRD gegen Polizisten wegen Gewalttaten im Dienst ermittelt wird. Um so erstaunlicher ist der Erfolg, den Anhänger des Fußballregionalligisten BSG Chemie Leipzig erzielen konnten: Das Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg hat mit einem am Donnerstag bekanntgewordenen Beschluss vom 22. November die Wiederaufnahme der staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen zwei Bereitschaftspolizisten angeordnet, die am 16. Februar 2020 in Fürstenwalde einen jungen Fußballfan schwer verletzt haben sollen.

Geklagt hatte das »Rechtshilfekollektiv Chemie Leipzig«, nachdem die Ermittlungen wegen Körperverletzung im Amt im September 2020 eingestellt worden waren. Vor dem Fußballspiel hatte ein Fan der Leipziger Mannschaft schwere Verletzungen erlitten. Er soll versucht haben, unerlaubterweise ei...