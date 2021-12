Mythos Schuldenfalle

Seit einigen Jahren gehört sie zu den Standardvorwürfen, die im Westen gegen China erhoben werden: die Behauptung, die Volksrepublik treibe sogenannte Entwicklungsländer, darunter solche in Afrika, systematisch in eine »Schuldenfalle«. Chinesische Finanzinstitute, so heißt es, führten ärmere Staaten mit Krediten in die Abhängigkeit und machten sich diese dann zunutze, um sich Vorteile zu verschaffen, etwa die Infrastruktur, beispielsweise Häfen, anzueignen. Das Problem: In einer in zunehmendem Maß antichinesisch aufgehetzten Öffentlichkeit verkauft sich das Gerede von der »Schuldenfalle« zwar gut. Es wird aber von der Recherche führender Fachleute immer wieder widerlegt.

So auch von Deborah Brautigam, Direktorin der »China Africa Research Initiative« (CARI) an der School of Advanced International Studies (SAIS) der renommierten Johns-Hopkins-Universität in Baltimore. Sie ist eine herausragende Kennerin der chinesisch-afrikanischen Beziehungen und forscht s...