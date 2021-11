Stundenlohn statt Bonussystem

Die Restaurants sind wieder für Gäste geöffnet, doch viele lassen sich ihr Essen weiterhin in die eigenen vier Wände liefern. Goldene Zeiten für Unternehmen wie Lieferando, die das Bestellte von der Gaststätte zum Kunden bringen lassen – von Fahrern, die zu Niedriglöhnen arbeiten müssen. In Nürnberg wollen sich die Rider nicht mehr damit abspeisen lassen und fordern einen Tarifvertrag und einen Stundenlohn von 15 Euro. Am Dienstag gingen sie dafür auf die Straße.

In der Lebkuchenstadt berät nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) derzeit die Tarifkommission über das weitere Vorgehen. »Es wird Zeit, dass auch die Fahrerinnen und Fahrer für ihre harte Arbeit einen vernünftigen Urlaubsanspruch, Zuschläge bei Arbeit in den Abendstunden, an Sonntagen und Feiertagen sowie ein 13. Monatsgehalt und einen verlässlichen Stundenlohn erhalten«, erklärte Christoph Schink, NGG-Referatsleiter für das Gastgewerbe, gegenüber dpa. Aktuell bekämen di...