Abstimmen gegen Akelius

Monatsmiete bis zu 40 Euro pro Quadratmeter, 142 Millionen Euro an Dividendenauszahlungen im Jahr 2021, umgangene Steuerzahlungen von rund 800 Millionen Euro: So beginnt das Anschreiben der Petition, die die Mieter des Immobilienkonzerns Akelius am Dienstag gestartet haben. Sie begrüßen, dass Akelius bald nicht mehr ihr Vermieter ist, wollen aber auch nicht einfach an den nächsten Immobilienkonzern weitergereicht werden.

Ende September wurde bekannt, dass die Heimstaden-Gruppe in Berlin 14.000 Wohnungen von Akelius übernimmt. Weitere 3.600 Wohnungen kauft Heimstaden Akelius in Hamburg ab. Die Übernahme der Wohnungen sei Ende dieses Jahres geplant.

Die Mieterinitiative »Stopp Akelius Berlin« geht davon aus, da...