Im Museum gelandet

Der böse sozialistische Literaturkritiker Edmund Wilson – Anfang der 1920er Jahre auch kurzzeitig Chefredakteur der Zeitschrift Vanity Fair – besuchte im April 1950 zusammen mit 1.000 anderen Leuten die Party zum 25jährigen Bestehen des Magazins New Yorker und verglich sie mit einer Katastrophe, die am besten im Stil der Hiroshima-Reportage hätte beschrieben werden sollen, die John Hersey 1946 nirgendwo sonst als im New Yorker veröffentlicht hatte: »Alte Ekel, die man irgendwann in den 30er Jahren hinter sich gelassen hatte, tauchten auf, gealtert, fahl und sehr betrunken und gelangweilt, was derartig niederschmetternd war, dass selbst ihre frühere Verfassung einen nicht darauf hätte vorbereiten können.«

Statt Champagner gab es nur noch Highballs; das Ritz, wo die Party stattfand, sollte auch bald abgerissen werden. Unter den Gästen natürlich auch Harold Ross, Mitbegründer und bis ...