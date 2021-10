Wer zahlt für die Coronakrise?

Noch in diesem Jahr will der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) eine saftige Erhöhung der Fahrpreise durchsetzen. Anfang Dezember soll sie nach Willen des Zweckverbandes auf einer Tagung in Dresden beschlossen werden. In dem Verbund arbeiten mehrere Unternehmen zusammen: der Regionalverkehr Südosterzgebirge (RVSOE), die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB), die Mitteldeutsche Regionalbahn (MRB) und die Deutsche Bahn (DB). Das Fahren mit Bus und Bahn würde ab August 2022 also nicht allein in der sächsischen Landeshauptstadt deutlich teurer werden, sondern im ganzen Regierungsbezirk Dresden.

Zwischen vier und zehn Prozent sollen die Preise in die Höhe schnellen. Damit würde deutlich mehr draufgeschlagen werden als in den Preisrunden der vergangenen Jahre. 2020 waren die Kosten für die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel im Bereich des VVO um 3,9, zwei Jahre zuvor um 2,1 Prozent gestiegen. Von der nun geplanten Verteuerung sollen lediglich die kürzlich eingeführ...