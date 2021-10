Gegründet 1947 Sa. / So., 30. / 31. Oktober 2021, Nr. 253

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Erzwungenes Wohlverhalten Heidelberg: Kundgebung von Berufsverbotsbetroffenen. Rehabilitierung gefordert Martin Hornung, Heidelberg Wenige Monate vor dem 50. Jahrestag des sogenannten Radikalenerlasses haben Mitglieder der baden-württembergischen Initiativgruppe gegen die Berufsverbote zu einer Kundgebung in der Rhein-Neckar-Region aufgerufen. Etwa 100 Menschen kamen am Donnerstag abend zum Treffpunkt vor der Pädagogischen Hochschule (PH) Heidelberg. Zu Beginn versammelten sich mehrere von Berufsverboten Betroffene vor dem Eingang mit einem Transparent mit der Aufschrift: »Aufarbeitung! Entschuldigung! Rehabilitierung! Entschädigung!« DGB, VVN-BdA, die Partei Die Linke, SPD, Jusos und die Grün-Alternative-Liste im Gemeinderat unterstützten die Veranstaltung. Von DGB, GEW, Verdi und IG Metall gab es Grußworte. Die Grünen hatten zuvor offiziell erklärt: »Wir sind als Organisation bei der Kundgebung nicht dabei« – passend zum »Ampel«-Sondierungspapier, in dem Linke mit Rassisten und Nazis gleichgesetzt werden. Bisher haben vier Landtage Beschlüsse gegen den Unrechtserlass gefasst; in Bade...

Artikel-Länge: 3844 Zeichen

