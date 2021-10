Brexit done

»Leere Regale bei den Brexit-Briten!« Springers Bild, seit jeher das entschiedenste Kampfblatt für europäische Einigkeit und Harmonie, triumphiert. Da hat es das Vereinigte Königreich gewagt, sich aus der geschwisterlichen Umarmung der innig geeinten Europäischen Union zu lösen – und was geschieht? Nun, man sieht es: Mangel, leere Supermarktregale fast wie zu Lockdownzeiten – und kürzlich ging den »Brexit-Briten« sogar plötzlich noch der Lebenssaft des deutschen Autofahrers aus: der Sprit. Das kommt davon, wenn man meint, sein eigenes Ding machen zu können, ganz ohne die weise Lenkung durch Brüssel und Berlin: Die Strafe folgt auf dem Fuße.

Knapp 21 Monate ist es her, dass Großbritannien die EU zum 1. Februar 2020 in aller Form verließ. Vor zehn Monaten, am 1. Januar 2021, ist auch die Übergangsfrist abgelaufen, bis zu der die Regeln und Normen der EU im Vereinigten Königreich noch Geltung beanspruchen konnten. Seitdem durchläuft die britische Wirtschaft ...