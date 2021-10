Hein, Bereska, Nagel, Asmus

Der kleine Punker mit der blauen Haarsträhne, der in den 80er Jahren auf der Treptower Insel der Jugend wild zu den Skeptikern tanzte, ist zwar Arzt geworden, aber ein eher ungewöhnlicher. Wild tanzen kann er noch, aber von blauen oder sonstigen Haarsträhnen kann keine Rede mehr sein. Der Kinder- und Jugendpsychotherapeut Jakob Hein, der am Montag 50 wurde, ist in die Fußstapfen seiner Eltern, einer Regisseurin und eines Romanciers, getreten. Als Autor begann er mit der kleinen Form. Erst stand er auf Berliner Lesebühnen, bald wurde er von Radio, Fernsehen und Theater angefragt und hat inzwischen auch Romane veröffentlicht. Sein jüngstes Werk heißt »Hypochonder leben länger«, und wer den Expunk kennt, wird hier kein Ratgeberbuch erwarten.

