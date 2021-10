Heute mal was anderes. Oder vielleicht doch nicht ganz so anders. Normalerweise schreibe ich über klassische Musik, eine mit Ausnahme der Neuen Musik ziemlich fest umrissene Sparte. In ihr geht es tonal durchweg einheitlich zu, man kann von Gregorianik und Barock bis Bruckner und Mahler alles schön auseinanderhalten. Auch geographisch ist die sogenannte klassische Musik – wie sie bei uns nun mal in Pflege ist – weitgehend beschränkt, nämlich auf Europa, den alten Kontinent.

Nun aber Sophie Abraham aus Österreich. Soll man sagen, sie spielt Cello? Ja, soll man. Aber wie sie es spielt! Welchen Sound – der Anglizismus in diesem einzigen Fall angebracht – in welcher Pluralität sie dem aus dem Barock überkommenen Instrument entlockt! Sie zupft und schlägt die Saiten des »großen Stücks Holz« (Anner Bylsma) – als wäre es eine Gita...