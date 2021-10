Nicht nur die Pharmakonzerne und Virologen beschaffen sich mittels als gefährlich postulierter Viren einen Haufen Geld. 2020 erpressten Hacker mit »Schadsoftware« rund 400 Millionen Dollar in Bitcoin von Firmen. »Ich weigerte mich, einen vierstelligen Lösegeldbetrag zu zahlen, denn meine Daten waren’s nicht wert«, schreibt Peter Kusenberg in Konkret (9/21). Es geht ihm in seinem Text um die israelische Spionagesoftware »Pegasus«, mit der einige Schweinestaaten ihre Regimegegner verfolgen: »Eine bestätigte Nachricht genügt, um den Downloadvorgang in Gang zu setzen. Sobald sich Pegasus auf dem Zielgerät befindet, kopiert der Trojaner-Auftraggeber die gewünschten Daten, sogar verschlüsselte Nachrichten kann er auslesen sowie Mikrofon und Kamera manipulieren, um die Zielperson bis ins Bett zu überwachen.« ...